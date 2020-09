Hatalmas grafikai átalakítást kap a Dead by Daylight

Óriási frissítés került kilátásba a Dead by Daylight -hoz, The Realm Beyond címmel ugyanis érkezőben van egy update, aminek részeként hatalmas grafikai átalakítás várható a kérdéses horrorjátékhoz.

Ez a patch várhatóan még ebben a hónapban megjelenik majd a Behaviour Interactive közbenjárásával, miközben az alábbi videó részeként már lehetőségünk nyílik közelebbről is szemügyre venni a frissítés sajátosságait, lévén nemcsak egy szimpla megszépülésről van itt szó, hanem a pályák esetében egy totális megújulásról.A The Realm Beyond frissítés várhatóan, de ez egy folyamat része lesz, ami 2021 őszéig eltarthat, így a grafikai átalakulás, illetve megszépülés minden esetben csak egy-egy újabb szegmenst fog felölelni az alkotás keretein belül. Az első csomaggal az alábbi változások várhatók:

Nézd nagyban ezt a videót!