Hatalmas bestiák a Conan Exiles legfrissebb mozgóképén

Egy újabb látványos trailert mutatott be a Funcom csapata a Conan Exiles kapcsán, amelynek részeként meglepően látványos pillanatokat tekinthetünk meg a korábban többször is körberöhögött játékról.

Most azonban eszünk ágában sincs nevetni, hiszen az alábbi felvételen a gyakorlatban is megtekinthetjük - többek között -, hogy milyen hatalmas bestiák is felbukkanhatnak a pályákon, így az óriási, polipszerű lénytől kezdve, a gigantikus mérges kígyón át a hatalmas óriásig bezárólag mindenféle rémséggel lesz majd dolgunk, miközben azt is megtudhatjuk, hogy miként hódíthatunk meg magunknak birodalmakat.Ha téged is érdekel a Conan Exiles , január 31-én korai hozzáférésben már letölthető lesz a játék, de tavasszal Xbox One-ra is megjelenik ez a változat, az év másik felében pedig a PS4-es rajongók sem maradnak ki belőle.

Nézd nagyban ezt a videót!