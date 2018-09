Hatalmas bejárható területtel bír majd a Just Cause 4

Mit érne egy Just Cause-játék egy kis méretű bejárható területtel, hiszen a széria mindig is a hatalmas zúzásokról és őrült helyzetekről volt híres, minél nagyobb területen örjönghetünk, annál nagyobb lesz az élmény, és ezzel az Avalanche Studios is tisztában volt.





A fejlesztők felrakták a Just Cause 4 hivatalos weboldalára a játék térképét - néhány ponton még hangfelvételeket is hallgathatunk, ha rájuk kattintunk! -, és nem csak, hogy gigászinak ígérkezik a pálya, de azt már most megfigyelhetjük, hogy eléggé sokszínű lesz a stuff területek szempontjából.A különböző régiók között, szóval összességében lesz mit nézegetni a tájon. Azt sajnos még nem tudjuk, hogy ez a terület mekkora lesz az előző felvonás pályájához képest, valószínűleg ezt is fogják hamarosan kommunikálni.