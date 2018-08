Hat PS4-es FIFA 19 bundle csomag érkezik Európába szeptemberben

Ahogyan az várható volt, az EA Sports idén is mindent megtesz annak érdekében, hogy maximalizálja a FIFA 19 körüli hype-hullámot, így még a Sony-val is összeszűrték a levet annak érdekében, hogy különféle bundle csomagokat jelentethessenek meg.

Mint kiderült, az együttműködést nem aprózzák el, lévén, melyek közül öt gyakorlatilag csak a gép tekintetében különbözik egymástól, de érdemes kiemelni a sorból a Champions Edition Bundle-t, ami szoftveresen is kilóg a sorból.Ebben a csomagban ugyanis egy 1TB-os PS4 Pro mellett a játék fizikai példányának speciális kiadását találjuk meg, ezáltal a Champions Edition vár majd ránk, amihez egy extra voucher jár a további digitális tartalmak letöltéséhez, de további FIFA Ultimate Team Jumbo Premium Gold Packkok is ütik majd vele a markunkat.A maradék öt csomag már egy kaptafára épül, ezáltal közös pontjuk, hogy mindegyikben található egy dobozos FIFA 19 Standard Edition, melyeket hozzácsomagolnak majd egy 1TB-os PS4 Pro-hoz, de lesz sima 1TB-os PS4-es bundle is egy-, illetve dupla kontrollerrel, sőt az 500GB-os PS4-es bundle-ből is két változat jön egy és két DualShock 4 vezérlővel ellátva.