Hat pályacsomag és négy karaktercsomag érkezik a LEGO DC Super-Villains-hoz

A Warner Bros és a TT Games bejelentették, hogy a LEGO DC Super-Villains is folytatja a pofátlan lehúzást olyan értelemben, hogy a játékhoz kizárólag pluszban megvásárolható DLC csomagokkal oldhatunk fel több pályát és karaktert.

A készítők bejelentették ugyanis, hogy lesz Season Pass a LEGO DC Super-Villains -hoz, aminek részeként hat pályacsomagot és négy karaktercsomag szerezhetünk be a játékhoz a megjelenés után, de ezek pontos érkezési időpontjáról a későbbiekben jelentenek majd a készítők.Ami azonban már most biztos, hogy, egy a Batman: The Animated Series-hez, egy pedig a Young Justice-hoz kapcsolódik majd, míg a karaktercsomagok közül egy a DC Super-Villains TV-sorozathoz, egy másik a DC Super Heroes TV-sorozathoz, míg a harmadik a Justice League Dark-hoz, a negyedik pedig különféle DC filmekhez igazodik majd.