Hat hónappal a katasztrofális indulás után az eFootball 2022 most készen áll az újrakezdésre

A fél játékvilág az eFootball 2022-n nevetett tavaly, amikor a Konami kihozott egy gyakorlatilag játszhatatlan buildet belőle azzal a célzattal, hogy a PES-sorozatot új néven, ingyenes formában, folyamatos tartalmakkal bővítve emeljék újabb szintre.

Az ötlet ugyan jó volt, de valójában a játék nemcsak nulla tartalmat adott a rajongók kezébe, hanem hemzsegett a különféle technikai hibáktól is, aminek hála a Steamen soha nem látott negatív kampány indult ellene, és a rengeteg lepontozás miatt a Konami úgy döntött, hogy újragondolja ezt az egészet.Noha újabb fél évet kellett tölteniük a fejlesztéssel, de, ami tartalmaz minden olyan funkciót, amit már a fél évvel ezelőtti változatnak kellett volna, tehát jövő héten érdemes lehet újra kipróbálni, mert most már örömet is okozhat, nemcsak bosszúságot.