Három újabb emberrel bővült a Netflix-féle The Witcher-sorozat stábja

A THEGWW beszámolója szerint három újabb tehetséges taggal bővült a Netflix-féle The Witcher-sorozat stábja, aminek jóvoltából újabb reménysugár gyúlt azzal kapcsolatban, hogy minőségi végeredmény születhet majd Geralt filmes kalandjaiból is.

Mint kiderült, a Henry Cavill főszereplésével készülő The Witcher-sorozat, de nagy név a szakmában Tim Aslam, aki szintén ott van a stábban, és jelmeztervezőként mutatja meg tudását, korábban pedig a Fekete vitorlákon dolgozott.Rajtuk kívül a harmadik újonc Chloe Klesta lett, aki a Nightflyers művészeti rendezőjeként volt ismert, a The Witcher-sorozatban pedig a karakterek életre keltéséért felel majd. A szériát várhatóan idén ősszel kezdik el forgatni, központi helyszíne pedig Budapest lesz, de mellette Dél-Afrikában és Szlovákiában is lőnek pár képsort a készítők.