Három új Stealth processzorhűtőt jelentett be a Cooler Master - köztük egy RGB modellt is!

Kapásból három vadonatúj processzorhűtőt is bemutatott a minőségi termékeiről ismert Cooler Master, ráadásul mindezeket a Stealth brand égisze alatt, ezzel kiegészítve az eddig prezentált portfóliójukat néhány újdonsággal.

Első sorban itt van nekünk a(kb. 36 ezer forint), amely 6 hőelvezető csővel, két SickleFlow ventivel (140 mm), két hőnyelővel rendelkezik, valamint mellékesen hozzácsaphatunk még egy 120 mm-es ventit is, ha úgy tartja kedvünk.Az RGB-rajongóknak is kedvez a gyártó, lévén bejelentették a-t (kb. 33 ezer forint), amely szintúgy hat hőelvezető csővel rendelkezik, azonban itt már bőséges RGB-világítással is kell számolnunk. A(kb. 29 ezer forint) az utolsó a sorban, amely megint csak 6 hőelvezető csővel bír, azonban itt már nincs RGB, úgyhogy ugyanazt kínálja, mint az előző - a dizájnt kivéve.Mindhárom márciusban fog forgalmazásba kerülni Európába.