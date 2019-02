Három tripla-A játékot tervez kiadni a Ubisoft 2020 márciusáig

A Ubisoft a tegnapi nap során megejtette a pénzügyi konferenciáját, melynek keretében szó esett róla, hogy nem egy, nem kettő, hanem kapásból három tripla-A játék is formálódik náluk, amelyek meg is jelennek a 2019-es üzleti év végéig, azaz 2020 márciusáig.

Sőt, ha minden úgy halad, ahogyan ők szeretnék,, bár nem tudjuk, ez mitől függ. Ízlelgessük kicsit, hogy mi járhat a Ubisoft fejében.Azt már tudjuk, hogy teljes értékű Assassin's Creed idén nem jön , így ez elvből kiesik, viszont egy új Far Cry nincs kizárva. Szóba jöhetne még a Beyond Good and Evil 2 is, viszont nem tartom valószínűnek, hogy ez még ebben a generációban kijöhet.Akkor miről lehet szó? Ha engem kérdeztek, én egy új Splinter Cellben reménykedek, de persze a Prince of Persia visszahozását sem vetnénk meg. Készül közben egy Pioneer nevű alkotás is, ami szintén esélyes lehet, mint érkező cím.Ti mit gondoltok?