Három speciális Battlefield V Xbox One bundle csomag is érkezik

A Microsoft a gamescom 2018-as eseményén rántotta le a leplet arról, hogy három speciális Xbox One bundle csomaggal is készülnek a Battlefield V premierjére, melyek közül az egyik egy Xbox One X-et tartalmaz majd.

Hogy egészen pontosak legyünk, ez utóbbi lesz a fő szenzáció, melynév alatt egy speciális, az arany és az ezüst kombinációjaként leírt, szerintünk egyfajta fegyver.szürkének nevezhető színben pompázó Xbox One X-et tartalmaz - ez látható képünkön is -, méghozzá passzoló kontrollerrel, Battlefield V Deluxe Edition játékszoftverrel, ajándék Battlefield 1943-mal, valamint olyan extrákkal, mint egy egyhónapos Xbox Game Pass és EA Access előfizetés, illetve egy 14 napos Xbox Live Gold Trial.Emellett két további bundle csomagot is kapunk majd, melyek egy hagyományos színű 1TB-os Xbox One X-et vagy egy Xbox One S-t tartogatnak a vásárlóknak, méghozzá Battlefield V Deluxe Edition, egyhónapos Xbox Game Pass és 14 napos Xbox Live Gold Trial társaságában.