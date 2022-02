Három projekten is dolgozik a Naughty Dog

A The Last of Us készítője, a Naughty Dog három projekten is dolgozik, lévén Neil Druckmann a Twitteren szellőztette meg az álláshirdetést három emojit használatával, hogy rejtélyesen utaljon a három különálló projektre.

We?re growing! Come join us and work on ????, ????, and ????! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

A vállalat eddig is elég nyíltan elmondta, hogy a The Last of Us által inspirált többjátékos játékot készít, ami valószínűleg egyike lesz a triónaj. Az is erős spekulációkat váltott ki, hogy a fejlesztő a PS3-as The Last of Us PS5-ös remake-jét készíti elő.Ez a harmadik projekt tehát az, ami számunkra érdekesnek tűnik. A cinikusok talán azzal érvelnek, hogy ez valamiféle felújított The Last of Us Part II lehet, de bőven benne van a pakliban, hogy ez már a stúdió következő nagy projektje, amin dolgoznak.