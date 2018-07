Három nagyobb frissítés jön még idén a Sea of Thieves-hez

Bár a Sea of Thieves startja egyáltalán nem nevezhető rózsásnak, a Rare igyekszik mindent megtenni, hogy megtöltse tartalommal az egyébként igen sok potenciállal bíró játékot.

A fejlesztők beszéltek az IGN-nek a Sea of Thieves -el kapcsolatos terveik kapcsán, miszerint idén még három nagyobb frissítés várható a már megjelent The Hungering Deep, és a júliusban érkező Cursed Sails-en kívül. Elmondásuk alapjánTovábbá megosztották a fejlesztők, hogy most már még többen dolgoznak a játékon, mint a Sea of Thieves megjelenésekor, és a Rare teljes mértékben kiáll a stuff mellett, nem fogják elsüllyedni hagyni. Láttunk már rá példát, hogy egy rosszul startoló játékot idővel kellőképpen megtömtek tartalommal, reméljük, hogy hamarosan a Rare kalózkodós mókája is egy kész játék érzetét kelti.