Három nagyobb bővítménnyel is gazdagodik idén a New World

Az Amazon Game Studios bejelentette a New World címre keresztelt MMO idei évre tervezett nagyobb bővítményeit, amiből kiderült, hogy a játékhoz legalább három komolyabb expanzió is napvilágot láthat.





Az első rögtön már tavasszal befuthat közénk, benne a Tempest's Heart expedícióval, ami mellett lesz egy új fegyver és többek között még 3v3 fős PvP arénák is, míg nyáron egy újabb expedíció mellett az évszakhoz igazított event adja majd az alkotás egyik nagy újdonságát.- miközben folyamatosan érkeznek apró újdonságok az MMO-ba -, hiszen ekkor a The Ennead expedíció mellett egy új terület, egy új fegyver, két nagyobb esemény, valamint a régóta várt ranglisták is bekerülnek a játékba. Nem fogunk tehát unatkozni!