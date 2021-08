Három Leisure Suit játékot is ingyen zsákolhatunk be

Kapásból három játékot is ingyen húzhatunk be, mindhármat a legendás Leisure Suit széria berkeiből, méghozzá a második, a harmadik és az ötödik részt - az viszont egészen trükkös, hogy a negyedik részt miért nem kínálják.

Utóbbira a magyarázat borzasztóan szimpla: nincsen negyedik rész. Anno a harmadik rész fejlesztésénél Al Lowe alkotónek tele lett a hócipője az egésszel, és úgy döntött, lezárja ezzel a sorozatot, azonban amikor meggondolta magát, eszébe jutott az a megoldás, hogy kihagyja a negyedik részt, és a sztori szerint Larry-nek amnéziája van, és ezért kimaradt neki a komplett negyedik felvonás.Az Indiegala kínálatából húzhatjuk be tehát a Leisure Suit Larry 2: Looking For Love (In Several Wrong Places), Leisure Suit Larry 3: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals, valamint a Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work játékokat.Mellettük még a Still Life 2, a Cat Defense, a Web Spice, illetve a The Mims Beginning is ingyenes EZEN a linken.