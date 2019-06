Három kedvcsinálóval hangolódhatunk a Ni No Kuni animére

Bár a Ni No Kuni szerepjátékok önmagukban is olyan élményekkel kecsegtettek, mintha egy anime kelt volna életre előttünk, azonban a Warner közbenjárásával nemsokára egy egész estés animét is kapunk az ismert franchise alapján.

Erről érkezett most három igencsak látványos kedvcsináló előzetes, melyeken egy-egy karakter, név szerint Yoki, Danpa és Gabaras kapták a főszerepet, akik közül előbbi az Evermore Királyság mágiaügyi minisztereként bukkan majd fel a sztoriban, és míg Danpa egy különleges teremtmény lesz a hercegnő szolgálatában, addig Gabaras a rossz oldal vezére, aki Evermore trónjáért harcol.Ha minden tervek szerint halad, a Ni No Kuni animét augusztusban mutatják be Japánban, de egyelőre csak reménykedni tudunk abban, hogy a nyugati változatok sem maradnak majd ki a sorból.

Nézd nagyban ezt a videót!