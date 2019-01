Három játékon kínál ingyen a Humble Bundle

Ismét ingyen játékról adhatunk hírt, ezúttal ugyanis a Humble Bundle oldalán csaphatunk le a három játékból álló Deponia: The Complete Journey-re, amit január 26-áig, egészen pontosan 19:00-ig szerezhetünk be.

Három nagyszerű kalandjátékról beszélhetünk, a menetrend a szokásos: IDE KATTINTVA ellátogatsz a kapcsolódó portálra, majd a Get the Game gombra nyomva bejelentkezel, ezt követően pedig a Get it Now-ra lépve már küldik is az emailt a kóddal,Fontos, hogy ne vegyétek ki a pipát a hírlevélre való feliratkozás mellől, hiszen ez által kapjátok meg az ingyen játékot. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek a csomaghoz, kifejezetten tartalmas gyűjteményről van szó, így egészen biztosan el lesztek vele egy darabig.

