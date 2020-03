Három Half-Life: Alyx gameplay videót is bemutatott a Valve

Továbbra is heves szívveréssel reagálunk minden esetben, amikor meglátjuk a friss hírek között a Half-Life nevét annak ellenére is, hogy a Valve továbbra sem engedett eredeti terveiből, és egy VR-élménynek tervezi a Half-Life: Alyx című projektet.

Ez pedig rögtön fejvakarásra és a malacperselyünk rázogatására ösztönöz minket, illetve valamennyi Half-Life rajongót, hiszen az eddig látottak is meggyőzőek voltak, de a Valve most kiadott három friss gameplay videót a projektről, melyekEnnek az oka, hogy minden elemében ízig-vérig Half-Life, a hangulat, a hanghatások, a különféle megoldások, de még az is, hogy a küzdelmek mellett sok-sok ügyességi és logikai feladvány vár ránk. Nem is szaporítjuk tovább a szót, inkább mutatjuk az aktuális videókat:

