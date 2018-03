Három friss videót kapott a Valkyria Chronicles 4

A Sega három friss japán nyelvű videóval örvendeztette meg a mai napon a Valkyria Chronicles 4 rajongóit, melyeket szokásukhoz híven egyrészt rövidre vettek, másrészt pedig a Twitterre töltöttek fel.

A három videó a játék néhány főbb karakterét prezentálja számunkra, így megismerkedhetünk a First Officer Kapitányával, valamint a Squad E két ikonikus tagjával, akik név szerint Niko és Kurt lesznek. Valkyria Chronicles 4 megjelenésére Japánban jövő héten kerülhet sor - a demó már fent is van a PS Store-on -, dePS4-re, Nintendo Switch-re és Xbox One-ra is.