Három év után visszatért az a YouTube-videós, aki 2015-ben megrendezte a halálát

Egy főként a Team Fortress 2-vel elhíresült YouTuber, Sketchek 2015-ben töltötte fel az utolsó videóját, melyben halálos betegségét részletezte, minek következtében az terjedt el a médiában, hogy elhunyt - most kiderült, hogy kvázi megrendezte emberünk a halálát.

Három év után feltöltött egy videót, melynek japán címet adott, magyar fordításban ez a szöveg annyit tesz: "Bocsánatkérés". A háttérben David Bowie örök klasszikusa szól, a The Man Who Sold The World, és ha máris Metal Gear Solid V: The Phantom Pain flashbackjeitek vannak, akkor értitek, hogy miért pont erre a számra esett a választás.Ebben a videóban Sketchek elmondja, hogy. Lényegében a komplett videóban a megbánását ecseteli, illetve arra a konklúzióra jutott anno, hogy a videojátékok már ártalmasak ránézve, így felhagyott velük.

Ez pedig az a videója, amit három éve készített, viszont később letörölte - ebben ecsetelte a betegségét.