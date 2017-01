Három egérrel bővít a Roccat

A német Roccat itthon is kedvelt márka, hiszen a vállalat előszeretettel kísérletezik és nem vetik meg az extrémebb vonalvezetéseket, kisebb méreteket és különlegesebb kiegészítéseket sem.

A CES 2017 alkalmával három új egeret lepleztek le, melyek között van már ismert név és van új is. A Kone Pure 2017 nevéből adódóan a korábbi Kone Pure új változata, mely mindössze 88 grammot nyom és méretét tekintve is a kisebb egerekhez tartozik.A Roccat Leadr a vállalat új, vezeték nélküli megoldása, melynél 0 késést, vagyis vezetékes élményt ígér a gyártó. A Kone EMP a korábbi Kone XTD új változata, mely a különleges RGB világításával tűnhet ki a mezőnyből.Mindhárom egér a legújabb Pixart 3361-es optiaki szenzorral érkezik, mely 50G gyorsulást is tud érzékelni, az érzékenységét tekintve pedig maximum 12 000 DPI-re állítható.