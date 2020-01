Három DLC-t is kap a Nioh 2 a megjelenést követően

Már most borítékolható, hogy a Nioh 2 megjelenése után is lesz bőven mit csinálnunk a játékban, hiszen a Team Ninja bejelentette, hogy három különféle DLC is be van már tervezve a népszerű alkotás folytatásához, amik a premiert követően érkeznek majd valamikor a jövőben.

Ebből fakadóan kijelenthetjük, hogy pontosan ugyanazt a receptet követik a fejlesztők, mint az első etapnál, hiszen ott is három DLC-vel találkozhattunk a megjelenés után.#, azonban új fegyverekkel, képességekkel és friss karakterekkel fogunk majd találkozni. Nioh 2 szezonbérletében benne foglaltatik majd az összes kiegészíő, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz rá beruházni. Részletekbe egyelőre nem bocsátkoztak a készítők, vélhetően a későbbiekben további információkat is elhintenek.