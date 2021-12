Harmatgyengén nyitja a 2022-es évet a Games With Gold

Az Xbox Live Gold és Xbox Game Pass Ultimate előfizetők négy ingyenes játékot kapnak januárban a Microsoft Xbox Games with Gold programjának részeként januárban, melyekről most le is rántották a leplet.

Xbox One-os fronton egyrészt acímre hallgató twin-stick shooter RPG a soros, másrészt pedig azcímre hallgató bányászós szerepjáték, mely tökéletes kis levezetés lesz az ünnepek utánra, ha valami békés alkotásra vágysz.Ezenfelül Xbox 360-as területen sem kell aggódnunk, mivel aés alesz a következő, melyekről szintúgy többet megtudhattok az alábbi átfogó videóban. Most még behúzhatjátok ennek a hónapnak az ingyenes címeit is, nem maradtatok le még semmiről!

