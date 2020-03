Harmadik évfordulóját ünnepli a PUBG

Bár mintha tegnap történt volna, hogy felforgatta az egész világot, mégis már a harmadik születésnapját ünnepli ezekben a napokban a PUBG, melynek időközben már egy ultrasikeres mobilos változata is napvilágot látott.

Most azonban az eredeti PC-s verziót ünneplik a készítők, méghozzá nem akármilyen formában, hiszen, így aki belép a játékba, az most hozzájuthat egy exkluzív pulóverhez, ejtőernyőhöz, valamint egy M416-os festéshez is.Hogy hol a torta? Az nincs, de különösebb meglepetések sem, amit maguk a fejlesztők is elismertek a születésnapos posztjukban, aminek részeként kiderült, hogy az újabb pályák, fegyverek és a korábban beígért mechanizmusok még mindig csak tervezés alatt állnak vagy esetleg már béta formában működnek, de a lényeg, hogy várni kell rájuk egy ideig.