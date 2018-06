Hardcore módot kapott a Kingdom Come: Deliverance, a következő DLC is megmutatta magát

Kedves ajándékkal lepte meg a Kingdom Come: Deliverance rajongóit a Warhorse Studios, akik bejelentették, hogy elérhetővé tették a Hardcore módot a szuper egyedire sikerült középkori RPG-hez, ami így lényegében egy vérbeli túlélő kalanddá változott.

Az új játékmódból ugyanis hiányzik az automatikus mentés, az életerő és a stamina visszajelzője, hovatovább sokkal realisztikusabb harcok is várnak benne ránk, de a világban történő navigáció egyaránt komolyabb kihívásokat okoz majd, ezáltalAz ingyen letölthető Hardcore mód mellett a Warhorse Studios egy friss kedvcsinálóval is meglepett minket, melyen a Kingdom Come: Deliverance következő letölthető tartalmát, a From the Ashes címmel érkező sztori DLC-t nézhetjük meg mozgásban, ami a tervek szerint júliusban bővíti majd az alapokat.

