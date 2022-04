Harc nélkül játszotta végig az Elden Ring-et egy játékos

Noha az eddig is nyilvánvaló volt, hogy az Elden Ring szerkezete rendkívül rugalmas, ezáltal megannyi lehetőséget ad a kezünkbe, azt azonban nem gondoltuk volna, hogy akár harc nélkül is végig lehet játszani.

Márpedig így van, és egy Iron Pineapple nevű Youtuber nemrégiben be is bizonyította mindezt, és amint az alábbi videón is bizonyítja:, közvetlenül tehát nem harcolt, amire a From Software korábbi játékaiban semmi esély sem lett volna.Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kellett szellemeket megidéznie a bossok legyűréséhez, hősünk taktikája ugyanis az volt, hogy gyógyítóként minél tovább életben tudja tartani a szellemeket, így neki közvetlenül nem kellett harcolnia, de inkább nézzétek meg, hogy miként működött ez a gyakorlatban:

Nézd nagyban ezt a videót!