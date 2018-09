Hangulatos képeken virítanak a Red Dead Redemption 2 karakterei

Körülbelül másfél hónap múlva már meg is jelenik a Red Dead Redemption 2 , a Rockstar Games azonban nem kapkodja el a marketing hadjáratot, jó szokásukhoz híven ismét az utolsó pillanatokra hagyják a játék reklámozását.





































Érthető ez a húzás, lévén, ha a címet már holnap megjelentetnék, akkor is valószínűleg rekordokat döntene szinte pár óra leforgása alatt, de szerencsére ennyire nem durva a helyzet, csepegtetnek azért információkat a srácok, most például néhány egészen hangulatos képet publikáltak a Red Dead Redemption 2 karaktereivel a középpontban.Néhány ismerős arc is megtalálható közöttük,, de ezek a screenshotok néhány új figuráról is lerántották a leplet, lessétek meg magatoknak őket ti is: