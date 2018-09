Hangulatos kedvcsinálón mutatja meg magát a Hitman 2 kolumbiai pályája

Az IO Interactive és a Warner Bros természetesen tovább görgeti a Hitman 2 marketinghadjáratát, lévén egy friss előzetest publikáltak a játékhoz, mely a roppant hangulatos kolumbiai pályát hivatott felvezetni.

A "Welcome to the Jungle" névre keresztelt trailerben megleshetjük a területet övező esőerdőket, hiszen a fejlesztők, ezzel is kicsit felrázva a már jól bejáratott formulát, és egy kis újdonsággal felturbózva a dolgot.Vélhetőleg ez a dél-amerikai környezet valamilyen módon magával hozza majd a helyi bűnszervezeteket is, végtére a kedvenc 47-esünk nem valószínű, hogy nekiáll majd az ottani élővilággal viaskodni, de nézzétek meg ti is az előzetest, a hangulat miatt mindenképp érdemes:

