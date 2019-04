Nemcsak a PS4-exkluzívok világában, hanem nagy általánosságban az egész idei játékfelhozatal tekintetében a The Last Of Us Part 2 az egyik leginkább várt videojáték az évben, merthogy már biztosak lehetünk abban, hogy idén folytatódik Ellie nagy kalandja.





Mindezt az európai PlayStation weboldalak tanúsága alapján merjük ennyire határozottan kijelenteni, lévén a Naughty Dog alkotása eddig csak nagy általánosságban szerepelt ezeken a portálokon, most azonban bekerült a "Coming Soon", azaz "Hamarosan Érkezik" kategóriába, méghozzá olyan nevek mellé, mint a Days Gone, a Control, a Rage 2, a Mortal Kombat 11, a Crash Team Racing Nitro-Fueled vagy a Blood and Truth.Ezek a nevek egytől-egyig 2019-re esedékes megjelenési dátummal rendelkeznek, vagyis felcsillant a remény, hogy a Sony nem csúsztatja 2020-ra a The Last Of Us Part 2 -t, az még az idén, még ebben a generációban megjelenhet, méghozzá hamarosan.