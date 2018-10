Hamarosan végre a talajt is rendezhetjük a The Sims 4-ben

Nemsokára újabb nagy frissítéssel gyarapodik a The Sims 4 , amiről a Maxis bejelentette, hogy két fontosabb újdonsággal bővíti ki az alapjátékot, melyek közül az egyiknek már a megjelenéskor nagyon örültünk volna.

Ez pedig nem a Style Influencer nevű új karrierlehetőség, de azért ezt is szívesen fogadjuk, divatguruként ugyanis az lesz majd a feladatunk, hogy a trendek megszállottjaiként mindent tudjunk a ruhákról és a sminkekről, melyekről nemcsak beszélgethetünk, hanem akár meg is változtathatjuk mások megjelenését.Az új karrier mellett az aktuális frissítéssel, amivel hegyeket-völgyeket és egyebeket alkothatunk majd a pályákon, így akár várárkot is húzhatunk a házunk köré - várhatóan novembertől.