Hamarosan újra le kell tölteni PlayStationre a Fall Guys-t

Fall Guys új launchere érkezik a PlayStationre, így a felhasználóknak újra le kell majd tölteniük a játékot, ha folytatni akarják az élményt, amely az Epic Games-es felvásárlásnak köszönhető.

Az egyesülés óta egy csomó új funkciót tudtak hozzáadni a játékhoz, és most hivatalosan is átváltanak a PlayStation kiadóról az Epicre. Szorosan együttműködnek a PlayStation szakembereivel, hogy a folyamat a lehető legsimább legyen, és az új Fall Guys PlayStation Launcher pontosan ugyanaz lesz, mint amit ismerünk és szeretünk -Az új launcher április 5-től lesz elérhető a PlayStation Store-ban. Ezen a napon a régi launcher ikonja szürkén fog megjelenni, és többé nem lesz elérhető. Ezt le kell tölteni ahhoz, hogy a felhasználók május 9. után is játszhassanak.