Hamarosan újra láthatjuk a Call of Duty: Modern Warfare kampányát

Helyreállt a világ rendje azzal, hogy a Call of Duty: Modern Warfare -ból nem marad ki a klasszikus értelemben vett egyjátékos kampány, amire annyira szomjaznak már a rajongók, hogy folyton erről kérdezgetik a fejlesztőket.

Így történt ez a minap is, amikor egy fanatikus Taylor Kurosakira, a stúdió narratíva igazgatójára írt rá a Twitteren azzal kapcsolatban, hogy mikor mutatják meg ismételten a játék kampányát, mert az emberek igencsak izgatottak miatta.Eddig ugyanis csak érintőlegesen láthattunk pár pillanatot ebből a játékmódból, dedikált képsorok viszont még nem érkeztek róla, de az igazgató szerint, tehát nemsokára láthatjuk mozgás közben a Call of Duty: Modern Warfare kampányát is.