Hamarosan újabb gameplay felvételeket láthatunk néhány nagyon várt címből

Augusztusban megnyitja kapuit a PAX West, ahol egészen biztosan több stúdió is mutogatni fogja a már bejelentett címeiket, köztük néhány olyan játék is lesz, melyekből már pont itt lesz az ideje, hogy többet is lássunk belőlük.

Augusztus 31-én Hideaki Itsuno és csapata egy egész órán keresztül fognak abeszélni, a Square Enix is érkezik szeptember 1-jén aés a, majd ismét ezen a napon azis lesz gameplay anyag.Bár ezek közül talán a Shadow of the Tomb Raiderből láttuk eddig a legtöbbet, azért nem bánjuk, ha még egy kicsit nézegethetjük játékmenet közben, az Anthem nek lehetősége lesz, hogy boldog-boldogtalant meggyőzzön, a Devil May Cry 5 terén remélhetőleg megtudjuk ki az a bizonyos harmadik főszereplő, a just Cause 4 pedig... egészen biztosan látunk majd rombolást. Sokat.