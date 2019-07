Hamarosan személyiségteszttel alkothatunk karaktert a The Sims 4-ben

Továbbra sem akar ötig számolni a The Sims-sorozattal a Maxis csapata, ami nem meglepő annak fényében, hogy milyen szuper ötleteik vannak még a játék tartalmának megtámogatására, merthogy folyamatosan érkeznek az újdonságok az alkotáshoz.

Ezekről az újításokról beszéltek most a készítők egy live stream keretein belül, aminek jóvoltából megtudtuk, hogy a The Sims 4 -ben nemsokára, aminek jóvoltából a lehető legpontosabban a saját képünkre formálhatjuk virtuális karakterünket.A rendszert az alábbi videó részeként már a gyakorlatban is láthatjuk, sőt mi több, más érdekességekről is hallhatunk, így többek között például arról, hogy minél több kiegészítőt vettünk meg korábban, annál több ajándék tárgy érkezik ingyenes frissítésként az alkotásba, ezáltal akár több mint ezer újdonságot is elérhetünk magunknak.

