Hamarosan szagokat is érezhetünk a Skyrim VR-ban

Várható volt, hogy a Feelreal által tavaly bemutatott szaggeneráló VR-kiegészítő a játékipart hódítja majd meg elsőként, a csapat ugyanis bejelentette, hogy a nevesebb VR headsetekkel kivétel nélkül kompatibilis termékük hamarosan a Skyrim rajongóit is elszagosíthatja.

A Feelreal jelentése szerint ugyanis a szaggeneráló eszköz kapcsán gőzerővel dolgoznak azon, hogy kompatibilissé tegyék a Skyrim VR-ral, a népszerű szerepjátékot így hamarosan egészen más aspektusból is felfedezhetjük, a virtuális valóság élményét ugyanis különféle szagok és illatok teszik majd teljesebbé.Pontosabb részleteink a kooperációról nincsenek, de a Feelreal-ról még tudjuk, hogy összesen kilenc különféle aromakapszula fogadására alkalmas, melyek 255 szagot tudnak kikeverni az orrunk alatt, a Skyrim VR pedig az egyik első videojáték lesz, ami támogatja az újdonságot, de mellette a Beat Saber, a Death Horizon, a Guns n Stories: Bulletproof és a The Last Day Defense is ott lesz a sorban.