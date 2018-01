Hamarosan pontos megjelenési dátumot kaphat a God of War

A God of War kapcsán nagyon jól tudjuk már egy ideje, hogy Kratos északi kalandja szép és jó is lesz egyben, azonban arról még mindig hallgatnak a készítők, hogy mikor készülhetnek el a játékkal.

Most ezzel a témával kapcsolatban hallhattunk némi biztatást, Chris Ashimine, a God of War ázsiai lokalizációjáért felelős Sony-producer ugyanis a japán Famitsu magazinnak arról beszélt, hogy jól haladnak az ottani fordítási munkálatokkal, és éppen emiatt, amivel kapcsolatban, ha valaki, akkor ő tényleg jól értesült.Ennél közelebbi részletekkel Chris természetesen nem szolgált, sőt mi több, mivel az új God of War-t alapból is az év első felére vártuk, ezért túl nagy meglepetést sem okozott a fentiekkel, de ennek ellenére is izgatottan várjuk a hírt, amivel kapcsolatban korábban arról pletykáltak, hogy a játék megjelenésére talán márciusban kerülhet sor.