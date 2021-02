Hamarosan PC-re is megjelenik az El Shaddai: Ascension of the Metatron

Nagyon-nagyon komoly csúszás után ugyan, de mintegy 10 évvel az eredeti El Shaddai megjelenése után a készítők végre bejelentették, hogy nemsokára PC-re is leszállítják majd a konzolos körökben legendának tekintett alkotást.

A Tokióban dolgozó Sawaki Takeyasu - aki olyan címeken dolgozott, mint a Devil May Cry, az Okami, a Fatal Frame vagy a God Wars - a kapcsolódó közleményben elmondta, hogy bár nem tegnap történt, hogy az El Shaddai megjelent PS3-ra és Xbox 360-ra, azonban a rajongók még mindig nagyon szeretnék, ha a játék megjelenne PC-re.Ennek a kérésnek szeretnének most eleget tenni, így bár pontos megjelenési dátumot egyelőre nem jelentettek be hozzá, azt viszont határozottan kijelentették, hogy