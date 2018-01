Hamarosan megkapjuk az első látnivalókat a Call of Duty WWII: The Resistance DLC-ről

Minden jel arra utal, hogy már nem kíván minket sokáig megváratni a Sledgehammer Games csapata a Call of Duty WWII első DLC csomagjának bemutatójával, hiszen bár a The Resistance bővítményről szinte mindent tudunk, ellenben látnivalókat még nem kaptunk hozzá.

A fejlesztők azonban néhány órával ezelőtt egy elég árulkodó Twitter-bejegyzéssel leptek meg minket, ami arra utal, hogy nemsokára megváltozik ez a helyzet, a "hamarosan" megjegyzés mellé ugyanis kaptunk egy képet, melyenMint ismert, a Call of Duty WWII : The Resistance DLC valamikor január végén jelenhet meg első körben PS4-re, majd egy hónappal később PC-re és Xbox One-ra is, a főszerepben három új pályával, a Modern Warfare 3-féle Resistance feldolgozásával és persze a Zombies mód bővítésével.