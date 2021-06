Hamarosan már többen is hozhatjuk ugyanazt a karaktert a Marvel's Avengersben

Eredetileg ugyebár azzal a premisszával debütált a Marvel's Avengers tavaly, hogy minden játékos hozhat egy ismert karaktert, ellenben egy csapaton belül nem fér meg két ugyanolyan hős, ennek ellenére most elvetik ezt a koncepciót.





A Square Enix és a Crystal Dynamics hamarosan bevezeti azt a funkciót, melynek köszönhetően akár kettő, három sőt akár négy Hulk is lehet a csapatban, lévén feloldják a már említett korlátozást. Nyilván ez valamilyen szinten meg fogja ölni a beleélés lehetőségét, de valljuk be, a Marvel's Avengers-ben ezer meg egy dolog megöli ezt az aspektust, úgyhogy igazából nem oszt, nem szoroz.Korábban egyébként elérhető volt ez a funkció, még a Tachyon Anomaly event ideje alatt, most azonban permanensen bent fog maradni a lehetőség, hogy többen is ugyanazt a karaktert hozzuk a partyban.