Hamarosan már felhőbe is tudunk menteni az Epic Games Store-on

Sokan savazzák jelenleg az Epic Games Store-t, amiért hiányt szenved olyan funkciókban, amik a Steamen bizony ott figyelnek, éppen ezért próbálja most a nagy rivális felvenni velük a versenyt, publikáltak is egy roadmapet , hogy milyen újdonságokkal készülnek a platformra.

Példának okáért a felhőbe való mentést még májusban tervezi implementálni az Epic, ugyanakkor a szintén közeli jövőben, azaz elkövetkezendő pár hónapban jöhet még a címkék és a műfaj alapján történő keresés lehetősége, no meg kicsit újrakeverik a dizájnt is, javítják a patch méreteket, illetve a DLC bundle-ök is kapnak támogatást.4-6 hónapos távlatban érkezik a felhasználók általi véleményezés funkciója, kívánságlistákat lehet majd létrehozni, hírfolyamot kapunk, többfajta fizetési módot, akár a játékidőnket is nyomon követhetjük,Több mint félév múlva várhatjuk az achievementek és a bevásárlókosár implementálását, illetve valamikor a későbbiekben jön még az automatizált pénzvisszatérítés, az ajándékozás lehetősége, végezetül pedig egy Androidos alkalmazás is tervben van.