Az Epic Games Store szépen lassan próbál felzárkózni a Steamhez funkciók és lehetőségek terén, és most elindítottak egy zárt bétát ahhoz kapcsolódóan, hogy az alkotók saját maguk tudják kiadni a címeiket.

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a fejlesztők állíthatják össze a játékuk adatlapját, árazását, a frissítésekért teljes mértékben ők felelnek, valamint többek között az achievementeket is ők írják össze - annak ellenére, hogy achievementek még nincsenek az Epic Games Store-on.A szóban forgó lehetőség abszolút ismerős lehet, tekintve hogy a Valve Steam Directje gyakorlatilag ugyanezt tudja. Még 2017-ben vezették be, amikor is a Valve leváltotta az addig működő Greenlight programját.