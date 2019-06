Hamarosan már a Tesla elektromos autóin is játszható lesz a Cuphead

Rendhagyó platformot igyekszik meghódítani magának a Cuphead című régi vágású videojáték, a korabeli Disney rajzfilmek sajátosságait a főszerepbe állító alkotás ugyanis nemsokára a Tesla elektromos autóin is játszható lesz.

Mindezt maga Elon Musk, a Tesla-vezér kürtölte világgá Ryan McCaffrey heti rendszerességű Tesla Podcastjében - mely stílusosan a Ride the Lightning címet viseli -, ahol kiderült, hogy az alkotás a Tesla Model 3, a Model S és a Model X elektromos autók fedélzeti számítógépén is futtatható lesz nemsokára.Hogy pontosan mikor, az még kérdéses, de a portolási munkálatokat a Studio MDHR végzi, vagyis az eredeti alkotók, akik közül Maja Moldenhauer arról beszélt, hogy reményei szerint a nyár végére talán el is készülhetnek vele, így az Atari klasszikusai mellé egy aktuálisabb videojátékot is élvezhetnek majd az autó ülésében a Tesla-tulajdonosok.