Hamarosan lerántják a leplet a Call of Duty: Black Ops 4 zombi módjának részleteiről

A World at War óta minden Treyarch-fejlesztette Call of Duty-ban megtalálható a széria már-már védjegyének számító zombis mókája, és természetesen a Black Ops 4-ből sem maradhat ki.

Heteken belül megtudhatunk többet az új felvonás kapcsán a Zombies mód részleteiről, ugyanis a San Diego Comic Con első napján saját panelt kap az említett játékmód,A mostani Zombies rendezője, Jason Blundell, és az egyik író, Craig Houston lesz jelen az eseményen. Természetesen megünneplik a játékmód tizedik évfordulóját, kérdezz-felelekre is számíthatnak a jelenlévők, illetve természetesen új kontentet is mutatnak a közönségnek, no meg izgalmas bejelentésekkel készülnek az urak a rajongóknak.