Hamarosan lelövik a Just Survive-ot

H1Z1 -ből kivonatolt túlélős móka, a Just Survive októberben bezárja kapuit, mindenféle játékbeli tranzakciót kivettek a játékból, és ahogyan az már egy jó ideje várható volt, mindenféle támogatást megszüntetnek a stuff kapcsán.

Anno a H1Z1 két külön részre szakadt, a H1Z1 : Just Survive-ra és a H1Z1 : King of the Hillre, majd előbbi szimplán Just Surviveként folytatta, utóbbi pedig megtartotta a játék eredeti nevét, amit ma H1Z1 -ként ismerünk, azonban a technikai hibák és a kevés játékos miatt le kell lőniük a cuccot,Már a DayZ is megszorongatta korábban a nyílt világú zombis túlélősdit, ráadásul a H1Z1 is küszködik, mivel a battle royale játékok hajnalán szinte vért kell izzadnia a Daybreak Games csapatának, hogy a felszínen tartsa legalább ezt az aspektusát a játéknak, szerencsére a PlayStation 4-es kiadásban megtalálták a számításaikat.