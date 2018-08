Hamarosan játszható lesz a Dying Light battle royale módja

Tárt karokkal fogadjuk azokat a battle royale játékokat, melyek nem csak próbálják lemásolni az éppen menő trendeket, hanem igyekeznek valami egyedit vinni a műfajba, a Techland csapata például ezzel próbálkozik a Dying Light esetében.

Már egy ideje tudjuk , hogy jön a Dying Light : Bad Blood, ahol 12 fő fog összecsapni, miközben a zombihorda megkeseríti az életünket, és már nem is kell olyan sokat várni, hogy kipróbálhassuk,Húsz dollárt fog kóstálni a dolog, már amennyiben nem bírod ki még utána egy darabig, hiszen miután elhagyja a Bad Blood a korai hozzáférésű státuszát és hivatalosan is megjelenik, teljesen bérmentve elérhető lesz mindenki számára.A játék hivatalos weboldalán fel tudtok iratkozni a tesztkörökre, melyből kettő lesz, az első augusztus 25-26-án, mikor is a jelentkezők közül néhány szerencsés illetőt kiválasztanak, majd szeptember első két napján minden feliratkozó kipróbálhatja a mókát.