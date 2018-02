A Nicalis, a DotEmu és a Lizardcube közös nyilatkozatban bejelentették, hogy sok küzdelem árán, de hamarosan végre dobozos formában is megjelenhet a Wonder Boy: The Dragon's Trap című klasszikus platformer.

Persze nem minden platformra, de aki szeretné, az február 13-án beszerezheti magának a játékot PS4-re és Nintendo Switch-re is, méghozzá 40 dolláros árcédulával, amihez nemcsak adathordozót, hanem pár extrát is bezsebelhetünk.A megforgatható borító mellett a Wonder Boy: The Dragon's Trap dobozos változatában így találhatunk majd pluszban egy nyomtatott kézi könyvet, egy 12 dalból álló zenei CD-t, valamint egy LizardMan-t ábárzoló kulcstartót is.

Nézd nagyban ezt a videót!