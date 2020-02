A Mutant Year Zero az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb XCOM-klónjaként egy életre felírta a The Bearded Ladies nevét a legjobbak közé, így nem véletlen, hogy nagy figyelem övezi legújabb alkotásuk érkezését is.

Merthogy a csapat máris tető alá hozta újdonságát, mely Corruption 2029 címmel jövő héten, napra pontosan február 17-én kerülhet majd fel az Epic Games Store kínálatába, méghozzá ugyanúgy az XCOM-klónok ösvényén haladva.Bár a Corruption 2029 nem tartalmaz majd mutáns állatokat, de az Egyesült Államok lerohanását követő poszt-apokaliptikus világ így is elég érdekes lehet sokak számára, szóval érdemes megjegyezni a nevet és megnézni az alábbi videót.

