Hamarosan elönti a kóla a Twitch-et

A világ egyik legismertebb márkája, a The Coca Cola Company ma sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy nem csak ikonikus logója újul meg, hanem határozottabban fogja a gamereket is megcélozni reklám kampányokkal.

Hogy erre van-e egyáltalán szükség egy ilyen ismert brand esetén és hogy ez mennyire lesz működőképesebb, mint az eddigi hagyományos megjelenések, azt nem tisztünk megítélni, de a cég által a világ két vezető gamer influenszerének nevezett arccal már biztosan kooperálni fog a világcég.Az egyik a gamer világban már nem először felbukkanó Alan Walker, akinek a neve legutóbb - megkérdőjelezhető hatékonysággal - egy Asus ROG kampány kapcsán merült fel, a másik pedig Twitchezők körében lehet ismerős, a félmilliós követőtáborral ésMellettük a Twitch értékesítési vezetője, Sarah Iooss segítségével népszerűsítik majd a platformon az új logó mellett az új márkafilozófiát is, ami a Real Magic (itthon Nyiss a csodára) nevet kapta a keresztségben, és a cég elképzelése szerint mindenkit az emberiség valódi varázslatának ünneplésére hív. A gamer videós platformon tehát mostantól jelentősebb jelenlét várható, de hogy ezen kívül hosszú távon mik még a tervek, az egyelőre kérdéses.Van reklám videónk is:

Nézd nagyban ezt a videót!