Hamarosan egy halom új fegyverrel gyilkolhat Jason a Friday the 13th: The Game-ben

A Gun Media munkatársai egy rövidke teaser részeként mutatták meg a rajongóknak, hogy pontosan miféle újdonságot is terveznek még a Friday the 13th: The Game -hez az egyjátékos küldetések mellett.

Az alábbi felvétel bár alig 30 másodperces, azonban elképesztően tömény és garantáltan kiveri a brutalitásmérőt, hiszen, méghozzá a lehető legkülönfélébb fegyverekkel.A fejlesztők ugyanis arra szerették volna felhívni a figyelmünket az alábbi videóval, hogy a Friday the 13th: The Game hamarosan több új fegyvert is felvonultat majd, így a hagyományos machete mellett többek között fejszét, jégcsákányt, de még metszőollót is láthatunk, melyeket szabadon cserélgethetünk is a küldetések során.

