Hamarosan bemutatkozhat a Nintendo Switch-re készülő Pokémon RPG?

Noha számtalan zseniális videojáték elérhető már Nintendo Switch alatt, azért a rajongóknak lehet némi hiányérzetük, hiszen a japánok a rengeteg újrakiadás mellett lassan indítják be a játékgyárat, de azért aggodalomra semmi ok.

Ezt bizonyítja többek között a francia Pokégraph értesülése is, akik belsős forrásokra hivatkozva arról beszéltek nemrégiben, hogy a Bandai Namco hamarosan lerántja a leplet pár olyan új figuráról, melyek a Nintendo Switch-re készülő legújabb Pokémon-játékhoz kapcsolódnak.A lap úgy tudja, hogy a figurák májusban esnek át a hivatalos bejelentésen, magyarul a fejlesztőknek még áprilisban be kell mutatniuk a játékot, mely, ellenben biztosan egy az ismert franchise-hoz kapcsolódó alkotás, mely várhatóan még a karácsonyi szezonra meg is jelenhet.