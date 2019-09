Hamarosan bejelenthetik a Red Dead Redemption 2 első DLC-jét?

A Bonaire-t Ausztráliában múltkor be is tiltották, amikor megpróbálták bejegyeztetni a Rockstar Games-es srácok, most azonban ismét megpróbálták , a nemzet megint nem engedte át a rostán, azonban ezúttal már a Red Dead Redempion 2 berkein belül történt meg a jegyeztetés.Ebből fakadóan arra asszociálhatunk, hogy nagy valószínűséggel hamarosan bejelentés érkezik egy DLC-ről, ami esetlegesen az egyjátékos kampányt hivatott kiegészíteni, aminek mondjuk már a GTA V idején is örültünk volna, de hát ne legyünk telhetetlenek...